الجيش الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، قصف عدة مواقع في قطاع غزة، قال إنها "ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة نحو إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "أغارت طائرات حربية وأخرى بالإضافة إلى دبابة قبل قليل على بنية تحتية تحت أرضية وموقع عسكري تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وأضاف أن "ذلك ردًا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة نحو إسرائيل اليوم".

#عاجل أغارت طائرات حربية وأخرى بالإضافة إلى دبابة قبل قليل على بنية تحتية تحت أرضية وموقع عسكري تابعة لمنظمة #حماس في قطاع #غزة وذلك ردًا على مواصلة اطلاق #البالونات_الحارقة والمتفجرة نحو إسرائيل اليوم.

نعمل بحزم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل وخرق سيادتها pic.twitter.com/xLI5mNEREa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 28, 2020

​يشار إلى أن القطاع يشهد تصعيدا ميدانيا تخلله إطلاق بالونات حارقة ومفخخة تجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، فيما يشن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في أنحاء القطاع.