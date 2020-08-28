البنتاغون: نتطلع لعودة القوات الروسية إلى آلية منع التصادم في سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، بأن البنتاغون يتطلع لعودة القوات الروسية إلى آلية منع وقوع الاشتباكات التي تم إنشاؤها عام 2015 في سوريا، لتجنب وقوع حوادث جديدة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال هوفمان في بيان :"حذرنا الروس من أن سلوكهم خطير وغير مقبول. ونتطلع للعودة إلى (الآلية) الطبيعية والمهنية لمنع وقوع التصادم في سوريا ونحتفظ بحقنا في الدفاع بقوة عن قواتنا عندما يتعرض أمنهم للتهديد...".

وفي وقت سابق، اتهم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الجيش الروسي بخرق قواعد منع الصدام في سوريا وافتعال حادث أدى إلى إصابة جنود أمريكيين.

من جانبه، أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أليكسي بوسونكو، أمس الخميس، أن العسكريين الأمريكيين قاموا بملاحقة دورية للشرطة العسكرية الروسية في سوريا وحاولوا قطع الطريق عليها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق أمس الخميس، أن المحاولة الأمريكية لمنع مرور دورية روسية في سوريا تنتهك الاتفاقات الثنائية القائمة بهذا الشأن.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "في انتهاك للاتفاقيات القائمة، حاول الجيش الأمريكي منع الدورية الروسية. وردا على ذلك، اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة".