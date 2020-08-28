تقارير: تغييرات واسعة في رئاسة أركان الجيش العراقي

ذكرت تقارير إعلامية محلية، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء تغييرات في أمناء سر رئاسة أركان الجيش العراقي.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع قوله: "تم تكيلف اللواء الركن عبد مظلوم معاونا لرئيس الأكاديمية العسكرية وتكليف اللواء الركن عبد الرحمن القيسي مديرا للخدمات الشخصية ورعاة شؤون المقاتلين".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تكليف اللواء الركن فلاح الفريجي مديرا لمديرية الاستخبارات في قيادة القوة الجوية وتكليف العميد حسين الساعدي بمهام أمين سر الإعلام في رئاسة الأركان".

كما تم تكليف العميد وليد يوسف بمهام أمين سر إدارة رئاسة أركان الجيش.