التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقهتا الجمعة في اتجاه المملكة.