منتقدا القضاء ومؤسسات الدولة ... نائب عن كتلة "لبنان القوي": نحن في بلد أمنه رهينة "شبيحة"

وصف النائب اللبناني، زياد أسود، بلاده بأنها "رهينة للشبيحة"، وذلك في تغريدة له على موقع "تويتر".

وقال النائب اللبناني، عضو تكتل "لبنان القوي"، في تغريدته: "بلد ​الاتصالات​ لحلحلة وضع أمني والتستر عليه، بلد الاتفاقات للحؤول دون احترام القانون والدستور​ الشنيع، بلد أمنه رهينة شبيحة، بلد ناسه في كل بلد وسفارة".

بلد الاتصالات لحلحلة وضع امني والتستر عليه ،بلد الاتفاقات للحؤول دون احترام القانون والدستور الشنيع ،بلد امنه رهينة شبيحة، بلد ناسه في كل بلد و سفارة، بلد القضاء فيه قضاء على الاوادم و تسهيل لامور الحرامية،حياد او طائف او فدراليات او طوائف وسلاح وزعران ما بيمشو مع بعض و ما تحلمو — ziad assouad (@ZiadAssouad) August 28, 2020

​وتابع "بلد القضاء فيه قضاء على الاوادم وتسهيل لأمور اللصوص، حياد أو طائف أو فدراليات أو طوائف وسلاح و زعران لا يقومان سويا و لا تحلموا".

وكان أسود قد غرد أمس قائلا: "انفلات واقتتال وسلاح واحقاد وهيبة دولة تسقط من سلوكها المهترئ المتمادي. من يعتقد ان البلد واحد بشعبه وارضه ومؤسساته هذا هو دليله ومن لم يصدق ان الطائف بني على قاعدة هذا التقسيم الجغرافي والمالي والتقاسم والتكاذب هذا هو دليله اما الليلة اعتقد ان التقسيم وصل الى الاحياء الصغيرة".