الحكومة المصرية تكشف حقيقة غلق مستشفيات عزل مصابي كورونا الجامعية

ونفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، غلق مستشفيات العزل الجامعية، قائلا إنه تواصل مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والذي نفى تلك الأنباء، حسبما نقلت صحيفة "الدستور".

وأكد المركز الإعلامي أن المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل مستمرة في تقديم كل الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جاهزيتها لمواجهة أي تطورات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

في السياق ذاته، سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، يوم الأربعاء الماضي، قفزة كبيرة لم تحدث من أكثر من شهر.

واستمرت مصر على معدل إصابات دون المئتين منذ نهاية الشهر الماضي وحتى الثلاثاء الماضي، حيث انخفضت الإصابات في بعض الأيام لتلامس المئة حالة، قبل أن تسجل ارتفاعا قياسيا يوم الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت تسجيل 206 حالات جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، ارتفاعا من 141 حالة يوم الثلاثاء.