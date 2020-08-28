"نوفاتيك" الروسية ترسل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى الإمارات

قالت شركة "نوفاتيك" الروسية إنها زودت الإمارات العربية المتحدة بالدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال بموجب عقد فوري قصير الأجل.

أعلنت شركة "نوفاتيك" عن أول شحنة من الغاز الطبيعي من مشروع "يامال" إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تنفيذها بموجب عقد فوري قصير الأجل.

وتقول الشركة إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التقليدية "يامال سبيريت" سلمت بالتوافق التام مع الجدول الزمني إلى محطة جبل علي للغاز الطبيعي المسال".

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "نوفاتيك" ليف فيودوسيف:

"مع تسليمنا الدفعة الأولة إلى الإمارات العربية المتحدة، تعمل "نوفاتيك" على توسيع جغرافية مستهلكي الغاز الطبيعي المسال. لدينا قاعدة موارد عالية الجودة في منطقة القطب الشمالي الروسية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في مشاريعنا للغاز الطبيعي المسال والحلول اللوجستية التي أثبتت جدواها تجعل من الممكن ضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل تنافسي إلى كل الأسواق العالمية تقريبًا".

يامال: هو مشروع روسي لتسييل الغاز الطبيعي قائم على حقل جنوب تامبيسكوي.