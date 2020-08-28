قصف صاروخي يستهدف معسكرا للقوات الحكومية في مأرب شرقي اليمن

قُتل وأصيب عسكريون يمنيون، اليوم الجمعة، بقصف صاروخي يعتقد أن جماعة "أنصار الله" شنته على محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن .

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، بأن صاروخاً يعتقد أنه باليستي استهدف معسكر قوات الأمن المركزي وسط مدينة مأرب

وأضاف أن المعلومات الأولية أشارت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين جراء القصف الذي استهدف تجمعات في المقر الأمني.

ولم تتبن جماعة "أنصار الله"، القصف الصاروخي على المعسكر الأمني.

وكان 8 من ضباط وصف ضباط الجيش اليمني، بينهم نجل رئيس هيئة الأركان العامة ومرافقوه، قتلوا في 26 أيار/ مايو الماضي، بصاروخ باليستي استهدف اجتماعاً لقيادات عسكرية بارزة في مقر وزارة الدفاع اليمنية بمعسكر "صحن الجن" شرق مدينة مارب، اتهمت الحكومة اليمنية "أنصار الله" بالوقوف وراء القصف.