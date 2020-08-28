سفير فرنسا في تونس: حريصون على دعم الديمقراطية في هذا البلد

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الجمعة، السفير الفرنسي لدى تونس أوليفيي بوافر دارفور، بزيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في تونس.

ووقف اللقاء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين ومختلف الإنجازات التي تحققت إلى حدّ الآن في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين التونسي والفرنسي.

كما تمّ التطرق إلى الاستحقاقات المقبلة وسبل تكثيف الجهود من أجل مزيد الارتقاء بالتعاون المشترك في كافة المجالات.

وأشاد السفير الفرنسي بالمناخ الديمقراطي الذي تعيشه تونس، مؤكدا حرص فرنسا على مواصلة الدعم.

وذكر في هذا السياق بالتعاون التونسي الفرنسي الذي أثمر مصادقة مجلس الأمن على مشروع قرار مشترك بخصوص جائحة كورونا، كما ذكر بزيارة الرئيس قيس سعيد إلى فرنسا الشهر الماضي واللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مجددا استعداد فرنسا لتقديم المساعدة التي تم الإعلان عنها حينها والمتمثلة في تقديم دعم لتونس قيمته 350 مليون دينار وتجسيد مختلف المشاريع التي تم الإعلان عنها ومنها بالخصوص المتعلقة بالتكوين لفائدة الشباب.