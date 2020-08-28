عزل 13 بناية في العاصمة الأردنية بعد اكتشاف إصابات بكورونا

قررت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، عزل 13 بناية بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.

ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن محافظ العاصمة عمان، سعد الشهاب، قوله بأنه "جرى اليوم الجمعة عزل 13 بناية منها بنايتان في الوحدات وبنايتان في صالحية العابد وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها".

وأوضح الشهاب، أن "البنايات تقع بمناطق نادي السباق وشارع الأردن/ إشارات النزهة وصويلح وجبل الزهور والهاشمي الشمالي وجبل المريخ وشفا بدران والبيضا وحي نزال"، مؤكدا أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت تنفيذ حظر تجول شامل طوال اليوم الجمعة في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أنه في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، فإنه سيتم تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة في المحافظتين، فيما ستستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكة.

يشار إلى أن الأردن بدأ تجربة "اللقاح الإماراتي" لفيروس كورونا المستجد، في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين في العاصمة عمان.

وقال مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات لموقع "رؤيا" الأردني، إن تجربة إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لمتطوعين هي عبارة عن دراسة علمية تشترك بها عدة دول منها الأردن وتقوم على إعطاء اللقاح لمتطوعين، مبينا أنه لا خطورة على المتطوع عند أخذ اللقاح.