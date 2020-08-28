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    رئيس المخابرات السودانية يتحدث عن النشاط الاقتصادي للجهاز وأهميته

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    تحدث رئيس جهاز المخابرات العامة السودانية عن النشاط الاقتصادي للجهاز وأهميته في تلك المرحلة الحرجة التي يعيشها السودان، بحسب وصفه.

    ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الفريق أول ركن، جمال عبد المجيد، المدير العام لجهاز المخابرات العامة السودانية، قوله إن الجهاز يتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أمن البلاد.

    وقال عبد المجيد: "جهاز المخابرات يتمتع بحيادية كبيرة، تؤهله لأن يلعب دولار فاعلا وحاسما تجاه أمنها القومي".

    يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي
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    وجاءت تصريحات مدير المخابرات السودانية في لقاء تنويري مع ضباط الجهاز.

    وقال المسؤول السوداني "نتعاون حاليا مع كافة المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود للبلاد".

    وأكمل بقوله "جهاز المخابرات على أهبة الاستعداد للتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، فيما يخدم قضايا ومصلحة الدولة، والتحديات التي تواجه البلاد تستدعي أدوارا فاعلة لجهاز المخابرات وصولا الى واقع أفضل ينعم به الشعب السوداني".

    وتطرق عن النشاط الاقتصادي لجهاز المخابرات قائلا "الظروف والملابسات التي أدت لتأسيس الشركات التابعة لجهاز المخابرات قامت على أساس تنمية ودعم قدرات الجهاز، لتأدية دوره الوطني وخدمة منسوبيه وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية، وكذلك توفير البيئة المناسبة لقطاع عريض من المعاشين وأسرهم."

    وشدد عبد المجيد بأن "هذه الشركات تعمل وفق الضوابط والإجراءات السليمة المعمول بها بدون أي تجاوز أو استغلال للسلطة، كما يحرص الجهاز على توظيف هذه الموارد فيما يخدم مصلحة الجهاز والذي هو من مصلحة الدولة للحفاظ على الأمن الوطني الذي يتطلب قدرا  كبيرا من الاهتمام".

    وقال مدير الجهاز "نثق تماما في علاقات التعاون القائمة مع كافة الوزارات في توفير المعلومات المطلوبة، التي تحتاجها هذه الوزارات لأداء دورها المنوط به".

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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    وأردف قائلا "كما يلتزم الجهاز بعلاقات التعاون مع وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بنشاط الشركات، التي يمكن ان تساعد في دعم متطلبات البلاد، وقطعنا شوطا في هذا الجانب، وليس هناك ما نخفيه كما ان معظم الشركات خدمية ذات عائد محدود ليس لديها تأثير يذكر من الدخل العام، ولا تشكل أي عب على الدولة، كما أننا نعمل وفق منظومة صندوق الضمان الإجتماعي الذي يكفل احتياجات العضوية بالخدمة والمعاش، حتى لا نحمل ميزانية الدولة هذه الأعباء".

    وأكد مدير جهاز المخابرات العامة التزامه ببذل "الجهاز عصارة جهده، لتقديم كل ما من شأنه أن يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من تحديات تتطلب جهود تنسيقية بين كافة مؤسسات الدولة والجهاز لتحسين معيشة المواطن وتأمينها التي هي من صميم المهام والاولويات لكافة مؤسسات الدولة".

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    الكلمات الدلالية:
    دعم اقتصادي, الاقتصاد, اقتصاد, السودان
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