مصر: نسير في مفاوضات لتأمين حصة من أي لقاح يثبت نجاحه ضد كورونا

قالت وزارة التعليم العالي في مصر إنها تسير في مفاوضات مع الدول الأخرى لتأمين حصة مصر من أى لقاح يثبت نجاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي أم سي" المصرية: نحن في مرحلة تحتاج إلى السرعة في إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا"، لافتا الى أن لدى القاهرة 4 أنواع من اللقاحات يتم تجربتها وبحثها في المركز القومي للبحوث.

وأضاف عبد الغفار: "انتهينا من جميع إجراءات التجارب قبل السريرية على الحيوانات"، مشيرا إلى أننا قدمنا ملف لهيئة الدواء ال مصر ية للحصول على الموافقات الرسمية لبدء تصنيع اللقاح.

في السياق، أعلنت الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 20 حالة جديدة.