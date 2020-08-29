وزير خارجية بريطانيا يكشف بأنه تخرج من جامعة فلسطينية..فيديو

كشف وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، أثناء زيارته الأخيرة الى رام الله، على أنه خريج جامعة بيرزيت الفلسطينية، بالضفة الغربية.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، عبر راب عن سعادته للعودة للجامعة التي تخرج فيها قبل 22 عاما.

وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب يكشف أنه أحد خريجي جامعة بيرزيت، جاء ذلك خلال زيارته للمقاطعة ولقائه بالرئيس عباس، حيث عبر خلال اللقاء عن سعادته بالعودة لزيارة جامعة بيرزيت التي تخرج منها قبل 22 عام. pic.twitter.com/YJof4nHSOG — saleh rafat (@MsadPlo) August 27, 2020

هذا وقال راب، إن بريطانيا تدعم حل الدولتين لإقرار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء ذلك خلال لقائه رئيس الحكومة الفلسطينية ، يوم الثلاثاء، حسبما ذكر على صفحته الرسمية على "تويتر".

وقال راب "نؤكد على روح الصداقة بيننا، ونؤكد أن بريطانيا تدعم حل الدولتين الذي يقود لإقرار سلام دائم بين الجانبين".

ويجري دومينيك راب لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث سبل استئناف الحوار بين الطرفين.