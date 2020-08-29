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    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020

    مصر تعلن عن فرص جيدة لمواطنيها العاملين في السعودية

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن عدد كبير من الفرص لراغبي العمل في المملكة العربية السعودية.

    وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع توفير 65 فرصة عمل بإحدى شركات المواد الغذائية وتعبئة المياه الغازية، للمصريين راغبي نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم".

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    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    ولفت سعفان إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

    من جانبه، قال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري بالرياض، إن الرواتب والبدلات سوف تحدد طبقا للخبرة والكفاءة في أثناء المقابلات الشخصية، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الشؤون القنصلية على الإعلان عن تلك الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على الفيسبوك.

    وأشار الملحق العمالي، إلى أن المهن المطلوبة سائق مندوب كود Cr 1، وسائق توصيل كود DR 1، يشترط أن يكون سائق عموم مركبات - سائق شاحنة، رخصة نقل ثقيل سعودية أو مصرية درجة أولي، وعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني egy.con.vacancy@gmail.com، موضح بالعنوان البريدي كود الوظيفة المتقدم لها، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2020.

    وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم 10 أغسطس/آب الجاري، للتباحث حول مسار العلاقات الثنائية.

    ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن الاتصال تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, مصر
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