الصحة القطرية تؤكد أهمية تهيئة الطلبة نفسيا ومعنويا قبل عودتهم إلى المدارس في ظل كورونا

أكد خبراء الصحة في قطر على أهمية تهيئة الطلبة نفسيا ومعنويا وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم استعدادا لعودتهم إلى المدارس في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عبر تغريدة نشرتها عبر التويتر، أن الإعداد النفسي للطلبة يندرج تحت إطار خطة التعليم المدمج، وذلك بعد انقطاع عن الحضور المدرسي دام حوالي 6 أشهر نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في التغريدة: "خبراء الصحة في قطر يؤكدون على أهمية تهيئة الطلبة نفسيا ومعنويا وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم استعدادا لعودتهم إلى المدارس في الأول من سبتمبر المقبل في إطار خطة التعليم المدمج، وذلك بعد انقطاع عن الحضور المدرسي دام حوالي 6 أشهر نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

خبراء الصحة في قطر يؤكدون على أهمية تهيئة الطلبة نفسيا ومعنويا وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم استعدادا لعودتهم إلى المدارس في الأول من سبتمبر المقبل في إطار خطة التعليم المدمج، وذلك بعد انقطاع عن الحضور المدرسي دام حوالي 6 أشهر نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 29, 2020

​وأعلنت السلطات القطرية مؤخرا، أنها ستخفف قيود فيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، حيث ستقوم بإعادة فتح المطاعم والشواطئ والمتنزهات على نحو محدود وذلك بعد تجاوز ذروة العدوى وبدء تراجع عدد المصابين في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" تعهدت دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لدعم التوصل السريع لإيجاد معدات لفحص وعلاج وتوفير لقاح لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، بالإضافة إلى مساهمتها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات.