يساوي "سد النهضة".. السيسي يحذر المصريين من خطر آخر بدأ يتزايد في البلاد

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن "المواطنين متألمون من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء، سواء الأراضي الزراعية أو بدون ترخيص".

وأضاف السيسي، على هامش افتتاحه عددا من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، "مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أخطر من سد النهضة، ورغم أن بعض المواطنين متألمون من إجراءات الدولة لضبط تلك المخالفات، لكن عليهم أن يعلموا أن الاستمرار فيه يهدد الدولة المصرية".

وواصل الرئيس المصري: "كنتوا بتتكلموا وخايفين من موضوع سد النهضة، وصدقوني البناء غير المخطط والتعدي على الأراضى الزراعية خطير مش عاوز أقول بنفس نسبة سد النهضة، بس الناس مش شايفاه، والواضح لينا موضوع المية، واللى مش واضح لينا الاستمرار في التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط".

وحذر السيسي بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "لو الأمر استدعى هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر، لن أسمح أبدا إن إحنا نهد بلدنا ونضيعها كده. بتكلم بمنتهى الجدية والحزم مع كل التعديات".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسالة، إلى مخالفي البناء في بلاده، في يوليو/ تموز الماضي.

وقال السيسي إن الدولة المصرية حريصة على منع أي تعديات على أراضي الدولة "لم نسمح بهذا البناء مرة أخرى". وأضاف الرئيس في حديثه "هتدفعوا كويس علشان أصلح اللى عملتوه، مش علشان أنا متغاظ".