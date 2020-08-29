السودان.. البرهان يدعو إلى إنشاء غرف طوارئ لمساعدة المتضررين من الفيضانات

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى إنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضرريين، متعهدا بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قام عبد الغفتاح البراهان، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات.

وأضافت الوكالة أنه كان رفقة البرهان في الزيارة، التي شملت مناطق (التريعة ، محطة 9 ، ومربع 10، ومربع 6، وسوق غرب ابدومة)، رئيس هيئة الأركان وقادة المنطقة العسكرية المركزية وسلاح المهندسين ومدير شركة زادنا العالمية.

هذا وارتفع مستوى المياه في نهر النيل لتصل إلى أرقام قياسية في بعض مناطق السودان يوم الجمعة، كما هو الحال في مدينة أم درمان، حيث دمرت الفيضانات المنازل وغمرت الشوارع بالمياه.

وبحسب تقارير وزارة الداخلية أودت الفيضانات بحياة 86 شخصا وأصابت 44 آخرين بجروح، ودمرت ما يزيد عن 18.000 منزل. ومن المتوقع أن يستمر منسوب مياه نهر النيل بالارتفاع، مما يرجح حدوث المزيد من الفيضانات في الأيام القادمة.