واشنطن: ستتمتع قوات اليونيفيل بإمكانية الوصول الكامل إلى المواقع الضرورية لاحتواء حزب الله

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن قوات اليونيفيل في لبنان ستتمتع بإمكانية الوصول الفوري والكامل إلى المواقع الضرورية لاحتواء حزب الله وتقليص ترسانته الضخمة من الأسلحة.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها: "ننهي اليوم فترة طويلة من تهاون مجلس الأمن الدولي بشأن مهمة اليونيفيل لحفظ السلام في لبنان والتأثير المتزايد المزعزع للاستقرار لإيران وتنظيم حزب الله الإرهابي. قرار اليوم هو خطوة نحو تحسين فاعلية البعثة".

RT @USAmbUN: ننهي اليوم فترة طويلة من تهاون مجلس الأمن الدولي بشأن مهمة اليونيفيل لحفظ السلام في لبنان والتأثير المتزايد المزعزع للاستقرار لإيران وتنظيم حزب الله الإرهابي. قرار اليوم هو خطوة نحو تحسين فعالية البعثة. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 29, 2020

​وتابعت الوزارة: "تقليص إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة عدد قواتها من 15000 إلى 13000 هي خطوة ضرورية نحو إعادة تقييم للمهمة. كما ستتمتع اليونيفيل بإمكانية الوصول الفوري والكامل إلى المواقع الضرورية لاحتواء حزب الله وتقليص ترسانته الضخمة من الأسلحة".

RT @USAmbUN: تنظر إدارة الرئيس ترامب في موضوع قوات اليونيفيل في لبنان لضمان تنفيذ هذه التحسينات. نأمل أن تسلط الإصلاحات الضوء على الجهات التي تعرقل المهمة بشكل صارخ وتسبب الأذى لقوات حفظ السلام وكلاً من شعب لبنان وإسرائيل. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 29, 2020

​وختمت: "تنظر إدارة الرئيس ترامب في موضوع قوات اليونيفيل في لبنان لضمان تنفيذ هذه التحسينات. نأمل أن تسلط الإصلاحات الضوء على الجهات التي تعرقل المهمة بشكل صارخ وتسبب الأذى لقوات حفظ السلام وكلاً من شعب لبنان وإسرائيل".