الطالب السعودي يرتدى ملابسه المدرسية في المدرسة الافتراضية

أوضح وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، أن منصة مدرستي سوف تحاكي الفصول في المدارس الاعتيادية افتراضيا عن بعد، بجانب تجهيز الطاولة والكرسي وأن يعمل الطالب الحركات الرياضية ويردد النشيد الوطني حتى يشعر وكأنه في المدرسية.

وأضاف وزير التعليم أن حضور المعلمين والمعلمات والطلاب إلزامي، مضيفًا أن سبب تحديد بدء الدراسية للصفوف الأولية عند الساعة الثالثة مساءً لضمان وجود أحد أفراد الأسرة للمتابعة، بحسب ما ذكرت وكالة "المواطن" السعودية.

⁧#أخبار_السعودية | وزير التعليم: على الطالب ارتداء الزي المدرسي قبل الدخول منصة مدرستي. pic.twitter.com/HQA2WlRgMA — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 29, 2020

​وتعتبر منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.