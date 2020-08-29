محافظ عدن يباشر مهام عمله تنفيذا لآلية سعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

تسلم محافظ عدن جنوب اليمن، أحمد حامد لملس، مهام عمله بعد شهر من تعيينه بمرسوم رئاسي بناء على آلية سعودية تهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت، "إن إجراءات استلام وتسليم مبنى قيادة المحافظة في مديرية المعلا، تمت اليوم بين المحافظ لملس وسلفه أحمد سالمين".

وأضاف أن "محافظ عدن دشن مهامه باجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية في المدينة، شدد خلاله على ضرورة ضبط الأمن وفق خطة أمنية جديدة، للحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب، وإعادة الوجه الحضاري للمدينة".

ووصل المحافظ لملس، الخميس الماضي، إلى عدن على متن طائرة سعودية خاصة، بعد أسبوعين من أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض.

هذا وتضمنت الآلية السعودية "إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي".

كما تضمنت "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".