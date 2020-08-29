القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، بأجواء الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "طائرة استطلاع للحوثيين حلقت في سماء مديرية الدُريهمي جنوبي الحديدة، سرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها".

واعتبر "تحليق الطائرة ضمن خروقات الحوثيين المتصاعدة لوقف إطلاق النار (الهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018)".

وقال المركز: إن "القوات المشتركة سبق أن تمكنت من إسقاط عشرات الطائرات المُسيرة للحوثيين معظمها في قطاع الدُريهمي الذي يشهد محاولات متكررة منهم لاستهداف مواقع القوات وإنقاذ عناصرهم المتحصنين في منازل بمركز المديرية".

في سياق متصل، اتهمت ألوية العمالقة، الحوثيين بـ"استهداف قرى مأهولة بالسكان ومزارع في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، بقذائف الهاون الثقيل عيار 82 ملم، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 ملم وسلاح القناصة".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن القوات المشتركة، استهدفت بالمدفعية والرشاشات مدينة الشباب في شارع التسعين شمال شرقي مدينة الحديدة.

كانت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله توصلتا، في كانون الأول/ديسمبر 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور فيها.

والاتفاق شكل محاولة لوقف المعارك المتواصلة منذ آذار/مارس 2015، بين القوات اليمنية المشتركة المشكلة من الجيش التابع للحكومة الشرعية وقوات مقاومة شعبية بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مختلف أنحاء البلاد، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.