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    رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، 4 يونيو 2020

    ليبيا... حكومة الوفاق تعلن تعيين وزير مفوض للدفاع ورئيس جديد للأركان

    © AP Photo / Turkish Presidency
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    أعلنت حكومة الوفاق في ليبيا، اليوم السبت، تعيين وزير مفوض للدفاع ورئيس جديد للأركان، في بيانين نصا على تنفيذ تلك القرارات اعتبارا من وقت صدورها.

    رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج
    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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    ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الليبية، على "فيسبوك"، بعنوان "قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 47 لسنة 2020 بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للجيش الليبي".

    وقالت: "إنه بعد الإطلاقع على الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي في 2015، وقانون الخدمة العسكرية وقانون تقاعد العسكريين وقانون إعادة تنظيم الجيش الليبي والقانون الخاص بصلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي يتم تعيين الفريق أول محمد على أحمد الحداد رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي".

    وأضافت: "يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه من أحكام".

    ونشرت حكومة الوفاق بيانا آخر، على صفحتها على "فيسبوك" بعنوان: "قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 566 لسنة 2020 بشأن تكليف بمهام".

    وذكر البيان أنه "تم تكليف العقيد المهندس صلاح الدين على عبد الله النمروش وزيرا مفوضا للدفاع"، مضيفا: "يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه".

    وأصدر رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق فايز السراج قرارا، الجمعة، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.

    ونص قرار السراج على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله للتحقيق أمام المجلس الرئاسى فى مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

    يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعلن، يوم 21 أغسطس/ آب الجاري، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

    ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/ آذار المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

    من الناحية الأخرى، أكد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، في بيان، أنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.

    وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

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    © Sputnik .
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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الليبي, فايز السراج, حكومة الوفاق
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