الرئيس العراقي: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير

شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، أن الانتخابات المبكرة يجب أن تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير.

وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء أن "العراقيينَ بعد معاناةٍ طويلة وحرمانٍ مديدٍ يتطلعونَ إلى العدالة وسيادة القانون، و إنهاء الفساد و تأمين الحياةِ الحرةِ الكريمة، يتطلعون إلى ترسيخِ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة غير منقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار صالح إلى أنه" لابد من تلبية الاستحقاق الوطني في الإصلاح، وذلك من خلال الاحتكامِ الى الشعب في انتخابات مبكرة والتي يجب أن تكون في أجواء تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة.

وتولى الكاظمي الحكم في مايو/ أيار، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.

واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستمرت لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة بغداد وفي أنحاء الجنوب.

وقالت حكومة الكاظمي إن 560 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وقتل جميع هؤلاء تقريبا على أيدي قوات الأمن، وفقا لمستشار لرئيس الوزراء.

واشتكى المتظاهرون من استشراء الفساد وصعوبة الأوضاع المعيشية، مطالبين بتغيير النظام السياسي.

وشهدت أحدث الانتخابات، التي أجريت في عام 2018، أقل نسبة إقبال بلغت 44.5 في المئة، وفقا لبيانات رسمية، ويعتقد مراقبون أن الإقبال الحقيقي كان أقل بكثير.

وإلى جانب الأزمة السياسية التي استمرت عدة أشهر، يعاني العراق أيضا من انكماش اقتصادي كبير بسبب تأثير جائحة كورونا.