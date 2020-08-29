كورونا يسبب وفيات وإصابات بين فرق إغاثة ونازحين بالعراق

كشف مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهاكير، عن تسجيل وفيات بين فرق إغاثة وإصابات بفيروس كورونا في مخيمات النازحين شمالي البلاد.

وأوضح جهاكير، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق اليوم السبت 29 أغسطس/ آب: "سجلنا وفيات بين موظفين ومرافقين إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وقسم أخر يتلقون العلاج".

وأضاف: "في مخيمات النازحين في دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق، تم تسجيل ما بين 25 إلى 20 إصابة بفيروس كورونا المستجد لنازحين، إضافة إلى ملامسين لهم.

ونوه جهاكير إلى تسجيل أعداد إصابات متفاوتة بالوباء بين النازحين في المخيمات ومنها في مخيم الخازر "بعد نحو 30 كيلومترا شرق الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق".

وتسبب جائحة كورونا بعرقلة إغلاق مخيم للنازحين في محافظة ديالى شرقي العراق، حسبما أكد جهاكير الذي أوضح أن 3 مخيمات واحد منها في بعقوبة مركز المحافظة والآخران في خانقين.

وأكمل مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن الوزارة بصدد إغلاق مخيم بني سعد في ديالى، التي شهدت حتى 11 أغسطس الجاري، عودة 2255 نازحا إلى مناطق سكناهم الأصلية في المقدادية "ثاني أكبر قضاء في المحافظة بعد بعقوبة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية" المزعومة.

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014.