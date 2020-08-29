السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن هيئة الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن هيئة الرقابة الإدارية، يبدأ تنفيذه اعتبار من غد الأحد.

وكلّف السيسي، حسن عبد الشافي أحمد، بتولي أعمال رئيس الهيئة، على أن يسري القرار اعتبارا من غدا الأحد الموافق 30 أغسطس/ آب الجاري.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

ويأتي حسن عبد الشافي أحمد، خلفا لشريف سيف الدين، الذي كان متقلدا المنصب منذ أغسطس/ آب 2019.