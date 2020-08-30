بدعم من الإمارات... "الهلال الأحمر" يوزع مساعدات غذائية جديدة لأهالي حضرموت

وصلت إلى ميناء المكلا سفينة مساعدات إنسانية تحمل على متنها أطنانا من المواد الغذائية والحقائب والأدوات المدرسية، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أهالي محافظة حضرموت.

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية للأنباء، يأتي وصول السفينة امتدادًا للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة "الهلال الأحمر"، والتي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية، دعماً لليمن وشعبه.

وأضافت الوكالة "وزعت الهيئة 500 سلة غذائية تزن 21 طنا و400 كغ مستهدفة 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمنطقة الحرشيات بمديرية المكلا في محافظة حضرموت".

وأفادت وكالة "وام"، أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 30410 سلال غذائية تزن أكثر من 2419 طنا، وصلت إلى 152050 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.