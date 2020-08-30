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    الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية أسترالية SBS في دمشق، سوريا 1 يوليو/ تموز 2016

    الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية وتسمية أعضائها

    © AP Photo /
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    أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة السورية برئاسة المهندس حسين عرنوس وتسمية أعضائها.

    ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

    وبحسب الصفحة، جاءت تسمية الأعضاء كما يلي:

    - السيد المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء
    - السيد العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً الدفاع
    - لسيد وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين
    - السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
    - السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية
    - السيد المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية
    - السيد الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية
    -  السيدة الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
    - السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
    - السيد عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
    -  السيد اللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية
    - السيد المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة
    - السيد الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي
    -  السيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان
    - السيد المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة

    -  السيد طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
    - السيدة الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة
    - السيد الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية

    -  السيد أحمد السيد وزيراً للعدل
    - السيد تمام رعد وزيراً للموارد المائية
    - السيد الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية
    - السيد المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل

    -  السيد بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية
    - السيد الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة
    - السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة
    - السيد المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
    - السيد المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء
    - السيد محمد فايز البرشة وزيراً للدولة
    - السيد محمد سمير حداد وزيراً للدولة
    - السيد ملول الحسين وزيراً للدولة

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