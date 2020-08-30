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    الجيش اليمني

    الجيش اليمني يسيطر على جبل صوران الاستراتيجي شمال البيضاء

    © AP Photo / Hani Mohammed
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    حقق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، تقدمًا في مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحافظة البيضاء غربي اليمن.

    القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن قوات اللواء 173 مشاة مدعومة بالمقاومة الشعبية "كيان قبلي موالٍ للجيش" نفذت هجومًا على مواقع لجماعة أنصار الله في مديرية الملاجم شمال البيضاء، تمكنت خلاله من السيطرة على جبل صوران الاستراتيجي.

    طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط 7 قتلى وجرحى على الأقل في صفوف الجماعة.

    وذكر أن الجيش والمسلحين القبليين يسعون بعد سيطرتهم على الجبل الاستراتيجي، إلى التقدم باتجاه جبل القرحى آخر مواقع "أنصار الله" في الظهر، والمطل بشكل مباشر على منطقة فضحة التي تضم أهم معسكر ومركز تموين لـ"أنصار الله" في المنطقة.

    وأشار إلى أن أهمية جبل صوران تكمن في كونه من أهم المواقع الاستراتيجية في سلسلة الجبال المطلة على منطقة فضحة، وبتحريره تسهل عملية فصل منطقة فضحة عن بقية مناطق الملاجم، كما أنه سيسهل استهداف أي إمداد لـ"أنصار الله" يتعدى ظهر البياض، وتمشيط كافة المواقع التي تتمركز فيها الجماعة في شعب أحواص والحويجلة والكبار وشعب العضاة.

    كان الجيش اليمني قد أعلن الأربعاء الماضي تحقيق قواته تقدماً استراتيجياً، في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في البيضاء.

    ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح، قوله إن "القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تمكنت من تحرير عدد من المواقع العسكرية والمرتفعات الاستراتيجية في عدة محاور بجبهة قانية شمالي البيضاء، إثر هجوم نوعي بدعم وإسناد من طيران التحالف العربي".

    وأكد العميد النقح "استمرار تقدم الجيش والمقاومة في المعارك الدائرة".

    ووفقاً للقائد العسكري، "تكبد الحوثيون خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح والمعدّات بنيران الجيش وغارات دقيقة وموفقة لطيران التحالف الذي استهدف مواقع عسكرية وتعزيزات واصلة للحوثيين".

    انظر أيضا:

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