العراق... نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من محرم في البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة العراقية، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من شهر محرم، والذي يتزامن مع الاحتفالات الدينية للمسلمين الشيعة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن قائد العمليات، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، "نعلن لكم نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى لشهر محرم الحرام".

وأشار مدنف إلى أن "القوات الأمنية مازالت مستمرة بحالة الانتشار الواسع ضمن قاطع المسؤولية لحين انتهاء جميع الشعائر الحسينية وزيارة الأربعين".

وأشاد اللواء الركن "بعمل القوات الأمنية والعسكرية والجهود الكبيرة التي تبذل من قبلهم خلال الفترة الماضية التي شهدت إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في محافظة البصرة".