كوشنر: اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات يغير مجرى الأمور في المنطقة

قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إن اتفاق التطبيع الذي أعلن عنه مؤخرا بين إسرائيل والإمارات سيغير من مجرى الأوضاع بالمنطقة.

القدس- سبوتنيك. وقال كوشنر، خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقدس، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، "هذه مبادرة أولى نحو علاقة تجارية واقتصادية مزدهرة".

وأضاف "المنطقة شهدت العديد من الكوارث ولكن هذه المعاهدة ستغير مجرى الأمور".

وتابع كوشنر أن الولايات المتحدة تسعى إلى " تحدي المعوقات كافة لتطبيق اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات على أرض الواقع".

وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس السبت، مرسوما بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "المرسوم بالقانون الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

وأضافت أنه "يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته"، كما "سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".