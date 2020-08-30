باحث سياسي: التعيينات الجديدة التي أقرتها "الوفاق" تأتي ضمن الإصلاحات السياسية التي تعهدت بها

قال الباحث القانوني والسياسي الليبي، محمود إسماعيل الرملي، اليوم الأحد، إن "قرار حكومة الوفاق بتعيين رئيسا لأركان الجيش ومفوضا بمهام وزير الدفاع، تأتي في إطار الإصلاحات التي وعدت بها حكومة الوفاق، وليس بالضرورة مؤشرا على خلافات داخل حكومة الوفاق".

ولفت في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "الرأي ليس موحدا داخل حكومة الوفاق"، لكنه أكد أن طإحالة وزير الداخلية فتحي باشاغا للتحقيق، هو مؤشر عافية وليس اختلافات".

وتوقع إسماعيل أن "يستمر الإصلاح في اتجاه فصل المجلس الرئاسي عن حكومة الوفاق وغير ذلك من إصلاحات إدارية واقتصادية أخرى"، مشيرا إلى أن "العملية السياسية الآن باتت مهيأة لقطع شوط أكبر مما مضى".

وكانت حكومة الوفاق الليبية، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، أعلنت عن تعيين الفريق أول، محمد على أحمد الحداد، رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي، وتكليف العقيد المهندس صلاح الدين على عبد الله النمروش وزيرا مفوضا للدفاع.

جاء ذلك بعد ساعات من توقيف وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على خلفية الانتهاكات التي شهدتها المظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية قبل أيام، لكن باشاغا يؤكد أن توقيفه جاء بسبب انتقاده للفساد الذي يضرب مؤسسات الحكومة بطرابلس.