الجيش المصري يكشف عن تدمير بؤر إرهابية جديدة في سيناء ومقتل 73 إرهابيا

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، بيانا للجيش المصري، حول تدمير بؤر إرهابية في سيناء.

وقال البيان الذي نشر كفيديو على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، إن القوات المسلحة "تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومرتكزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين المواطنين".

وأشار البيان العسكري إلى أن الجهود "أسفرت خلال الفترة من 22 يوليو الماضي وحتى اليوم 30 أغسطس/ آب 2020، عن: تدمير 317 وكرا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية، لتحزين الأسلحة والذخائر، كما تم استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي، تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجئ أوكارا لهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل فرديين تكفيريين شديدي الخطورة، وبحوزتها 2 بندقية آلية 5 خزنة وحزام ناسف، وكذا مقتل فردين تكفيريين".

وقال البيان إن عنصرا إرهابيا أصيب وتم إسعافه، ويتلقى العلاج حاليا بأحد مستشفيات القوات المسلحة وجاري استجوابه.

وتابع البيان: "عثر بحوزتهم على عدد 4 بندقية آلية و6 خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة، ومبالغ مالية، وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية".

وأوضح البيان أن ذلك "يأتي تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، وكذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية".

وتابع البيان:"ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة، تم استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".