تسجيل
19:49 GMT30 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    ثمنه خيالي وحياكته تتطلب أشهرا... الدخلة لباس العروس في محافظة نابل التونسية

    © Sputnik / Mariam kadara / لباس العروس في محافظة نابل التونسية
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1e/1046398681_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_e500c57071025ba9f541a9c5be1bd2c1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008301046398959-%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    في محافظة نابل (شمال شرقي تونس) لا يمكن لعرس أن يمر دون أن تلبس فيه العروس "الدُخْلَة"، فهي زينتها وفخرها وعنوان أصالتنا، بهذه الكلمات تحدثت ليلى كمون وهي حرفية في التطريز لـ "سبوتنيك" عن اللباس التقليدي التونسي الذي لم تنجح عقود الزمن في طمسه.

    فهنا في مدينة نابل بالشمال الشرقي لتونس، تصر إلى اليوم المقبلات على الزواج على اقتناء لباس "الدخلة" لتتزيّن به في أعراسهن، و "الدخلة" هو زي فاخر يحاك من خيوط الذهب ويزين بالنقوش التقليدية تلبسه العروس في سهرة "الحنّة" (سهرة نسائية) محاطة بأغاني "الماشط" (فرقة نسائية تقليدية).

    فن يتقنه القليلون

    ليلى واحدة من الحرفيات القلائل اللاتي مازلن متمسكات بتطريز "الدخلة" رغم ما يحيط حياكتها من صعوبات، فهي تأخذ منها الكثير من الجهد والوقت والمال.

    تقول ليلى إن "تطريز الدخلة فن لا يتقنه الكثيرون، فهي تتطلب نفسا طويلا وأيادي ماهرة وقلبا مليئا بالصبر، إذ تستغرق حياكة الدخلة الواحدة ما لا يقل عن ثمانية أشهر وقد تصل إلى أكثر من سنة إذا كانت كثيرة النقوشات".

    Mariam kadara / لباس العروس في محافظة نابل التونسية
    لباس العروس في محافظة نابل التونسية

    وأضافت أن حياكة الدخلة ليس بالأمر الصعب لمن اعتاد عليها، لكنها تصبح كذلك لمن لا يحبها أو لا يتقنها، وتابعت "هذا اللباس يعلمك الصبر والإتقان".

    وتستعمل لحياكة "الدخلة"، وفقا للحرفية، قطعة كبيرة من الكرنافة (أصول تبقى في جذع النخلة بعد قطع السّعف)، تقوم الحرفيات بصبغها باستخدام قشور الرمان قديما ومواد صباغة حديثا، ثم يقسمونها إلى قطع مضبوطة القياس وفقا لمكونات الدخلة.

    بعد ذلك تغطى هذه القطع بالكنسار (خيوط الذهب) ثم ترشم وتزيَن لنقوشات تقليدية بـ "العدس" و"الكنتيل" و"العقيق" (مواد تستخدم للتزيين) وأخيرا تضاف إليها الأكسسوارات.

     

    تقليد ضارب في القدم

    وتؤكد ليلى أن الدخلة تقليد يعود إلى عصور قديمة توارثته النساء جيلا بعد جيل وعرفت به محافظة نابل المشهورة بحرفة التطريز، وأشارت إلى أن الدخلة أول لباس تقليدي فاخر بدأت الحرفيات النابليات في تطريزه.

    © Sputnik / لباس العروس في محافظة نابل التونسية / لباس العروس في محافظة نابل التونسية
    لباس العروس في محافظة نابل التونسية

    وتروي الحرفية لسبوتنيك كيف كانت نساء نابل قديما تبدأن في حياكة الدخلة من خيوط الذهب لبناتهن منذ ولادتهن، تماما مثلما كان الأب يبني بيتا لابنه استعدادا لزواجه حين يكبر.

    وتعتبر ليلى أن حياكة الدخلة مشابهة تماما لطبخ قطعة مرطبات لأن وصفتها ومكوناتها مضبوطة ولم يطرأ عليها أي تغيير رغم توالي عقود الزمن، وأوضحت "من قديم الزمان الدخلة تتكون من 12 قطعة منفصلة تطرز كل منها على حدة منها؛ اليدين والساقين و"العْبا" و"العُكسة" و"الأجناب" و"المحرمة" التي عادة ما تكون حمراء اللون وخضراء أحيانا وتفضل الفتيات اليوم نقشها بأسماء الله أو رسوله للبركة.

     

    وتشير الحرفية إلى أن معظم النساء في محافظة نابل تعتبرن أن الاستغناء عن الدخلة في أعراسهن عيب، وتابعت "قديما يرسل أهل العروس ابنتهم لبيت زوجها بالدخلة المطرزة بالذهب تعبيرا عن أنهم أرسلوا إليها قطعة ثمينة يجب المحافظة عليها، أما اليوم فإن العروس تلبس الدخلة يوم الوطنية (الحفلة الخاصة بالعروس).

     لباس باهض

    وتقول كمون إن الدخلة لباس باهظ جدا ومكلف في حياكته، ومع ذلك فهو لم يكن أبدا لباس الأغنياء، فجميع النسوة يجتهدن في جني المال لشرائه لبناتهن استعدادا لزواجهن. واستطردت "لكن اليوم ونظرا لغلاء المعيشة لم يعد أحد يشتري الدخلة وعوضا عن ذلك يقومون بكرائها ليوم أو يومين".

    © Sputnik / Mariam kadara / لباس العروس في محافظة نابل التونسية
    لباس العروس في محافظة نابل التونسية

    وتقول ليلى إن "سعر الدخلة الأصلية المطرزة بخيوط الذهب يصل إلى 120 ألف دينار (43996 دولار)، لذلك لجأت الحرفيات إلى استخدام خيوط النيلون المذهب بدلا عن خيوط الذهب فتراجعت كلفة حياكتها إلى 12 ألف دينار (4400 دولار)، ومع ذلك يعتبر هذا السعر باهظا أيضا بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع مصاريف الزواج، لذلك فإن استئجار الدخلة يعد الحل الأمثل للحفاظ على هذا الموروث".

    وأشارت إلى أن سعر الكراء بالنسبة للدخلة حديثة الصنع يصل إلى 500 دينار، وكلما تقادمت الدخلة يتراجع ثمنها ليصل إلى 200 دينار وأحيانا إلى 40 دينارا.

    وقالت كمون "غلاء مواد الحياكة يضطر الحرفيات إلى الاقتصار على صنع دخلة واحدة كل أربع أو خمس سنوات، وأحيانا لا تعوض أثمان الكراء ما ننفقه في التطريز الذي قد يدوم أكثر من سنة".

    فخر العروس

    من جانبها قالت فاتن الكرغلي وهي أصيلة مدينة نابل إن "الدخلة لباس مميز لفتيات المحافظة ولا تستغني أي عروس عن ارتدائه يوم فرحها".

    وتابعت "تتنافس الفتيات في مدينتها على اقتناء الدخلة الأثقل وزنا والأكبر حجما، فهذا اللباس هو فخر العروس الذي بدونه لا يعد العرس عرسا".

    © Sputnik / Mariam kadara / لباس العروس في محافظة نابل التونسية
    لباس العروس في محافظة نابل التونسية

    وأشارت فاتن إلى أن ارتداء الدخلة تصاحبه طقوس معينة تسمى "الجلوة"، وأوضحت "تحاط العروس بفرق الماشط (فرقة نسائية) اللاتي تعزفن أناشيد دينية تقليدية وأثناء الغناء تقوم العروس برفع يديها المضرجة بالحناء وهكذا دواليك"، وأضافت "ثم يأتي العريس ويرفع الوشاح الأحمر عن وجه عروسه ويبارك لهما".

    وأكدت فاتن أن الدخلة لباس تقليدي تتميز به العروس في محافظة نابل ولكنه يلاقي اقبالا كبيرا من فتيات المحافظات المجاورة نظرا لفخامته وتميزه.

    وتشتهر محافظة نابل بالشمال الشرقي لتونس برواج اللباس التقليدي المطرز الذي جعل من ملابسها لوحات فنية يفتخر المتساكنون بها في أفراحهم ومناسباتهم، لكن عزوف الشابات عن تعلم هذه لمهنة التطريز أصبح يهدد بقائها.

    الكلمات الدلالية:
    تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - مقاتلات سو-35إس
    الاستعراض الجوي في منتدى "أرميا 2020"
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    خطة ماكرون لإنقاذ لبنان
    خطة ماكرون لإنقاذ لبنان
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك