تسجيل
19:49 GMT30 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صالة الانتظار في مطار دمشق الدولي

    381 ألف عربيا دخلوا سوريا خلال العام الحالي

    © AFP 2020 / JOSEPH EID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102527/22/1025272258_0:179:3755:2291_1200x675_80_0_0_fe7a1271f4e7dd7ff62ee74937b59eaf.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008301046398987-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-381-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A/

    استقبلت سوريا في العام الحالي 431 ألف أجنبي منهم 381 ألف عربي فيما بلغ عدد المغادرين 449 ألف بين أجنبي وعربي.

    ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مدير إدارة الهجرة والجوازات في سوريا اللواء ناجي النمير تأكيده أن عدد العرب والأجانب الذين دخلوا سوريا خلال العام الحالي بلغ 431424 منهم 381209 عرب في حين بلغ عدد المغادرين 449537 منهم 51820 أجنبيا.

    سوريا تدشن بئري غاز بريف حمص الشرقي
    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    سوريا تدخل 3 آبار غاز جديدة في الإنتاج بزيادة 700 ألف متر مكعب يوميا
    وأشار المسؤول السوري إلى أن عدد القادمين من السوريين بلغ 563458 والمغادرين 527838 سوريا.

    وبحسب النمير يأتي السماح لدخول الأجانب والعرب بحسب تعميم وزير الداخلية لبعض الرعايا العرب والأجانب الذين يحتاجهم القطاع العام والخاص لتقديم مشورة أو خبرة أو تركيب آلات أو تباحث تجاري بالدخول إلى سوريا.

    وأوضح أن الجهة العامة أو الخاصة تقدم طلبا لإدارة الهجرة للتأكد من الوثائق التي يحملها الخبير وأنه بالفعل قادم لصالح الشركة التي طلبته.

    النمير أشار إلى أن التعميم سمح أيضاً بدخول الأزواج العرب والأجانب الذين تزوجوا من سوريات وكذلك العربيات والأجنبيات المتزوجات من سوريين مع التأكد من حصولهم على فحص " بي سي آر"  الذي يؤكد خلوهم من فيروس كورونا أو يتم إرساله إلى الحجر.

    وحول شروط سفر السوريين خارج البلاد بين المسؤول السوري أنه يجب أن يكون لديه إقامة أو سمة دخول للدولة الراغب بالسفر لديها وأن يكون حاصلاً على تحليل " بي سي آر" من المخابر المعتمدة لدى وزارة الصحة مدته لا تزيد عن 96 ساعة، مؤكداً أنه يجب أن يصل المسافر إلى المنفذ الحدودي خلال 24 ساعة من موعد إقلاع الطائرة.

    وأشار إلى أن الجانب اللبناني لم يعد يسمح بالدخول إلى أراضيه إلا للسوريين المسافرين إلى دولة أخرى ممن يحملون سمة أو إقامة تشعر أنهم يقيمون في تلك الدولة بعدما كانوا يسمحون سابقاً بدخول السوريين المتزوجين من لبنانيات والسوريات المتزوجات من لبنانيين.

    انظر أيضا:

    سوريا... تراجع شراسة كورونا وحالات العناية المركزة ومصدر طبي يكشف السبب
    سوريا... خروج آخر إصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بمشفى السلمية
    سوريا تبدأ بإنتاج دواء يدخل في بروتوكول علاج كورونا وبكميات كبيرة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - مقاتلات سو-35إس
    الاستعراض الجوي في منتدى "أرميا 2020"
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    خطة ماكرون لإنقاذ لبنان
    خطة ماكرون لإنقاذ لبنان
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك