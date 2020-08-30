381 ألف عربيا دخلوا سوريا خلال العام الحالي

استقبلت سوريا في العام الحالي 431 ألف أجنبي منهم 381 ألف عربي فيما بلغ عدد المغادرين 449 ألف بين أجنبي وعربي.

ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مدير إدارة الهجرة والجوازات في سوريا اللواء ناجي النمير تأكيده أن عدد العرب والأجانب الذين دخلوا سوريا خلال العام الحالي بلغ 431424 منهم 381209 عرب في حين بلغ عدد المغادرين 449537 منهم 51820 أجنبيا.

وأشار المسؤول السوري إلى أن عدد القادمين من السوريين بلغ 563458 والمغادرين 527838 سوريا.

وبحسب النمير يأتي السماح لدخول الأجانب والعرب بحسب تعميم وزير الداخلية لبعض الرعايا العرب والأجانب الذين يحتاجهم القطاع العام والخاص لتقديم مشورة أو خبرة أو تركيب آلات أو تباحث تجاري بالدخول إلى سوريا.

وأوضح أن الجهة العامة أو الخاصة تقدم طلبا لإدارة الهجرة للتأكد من الوثائق التي يحملها الخبير وأنه بالفعل قادم لصالح الشركة التي طلبته.

النمير أشار إلى أن التعميم سمح أيضاً بدخول الأزواج العرب والأجانب الذين تزوجوا من سوريات وكذلك العربيات والأجنبيات المتزوجات من سوريين مع التأكد من حصولهم على فحص " بي سي آر" الذي يؤكد خلوهم من فيروس كورونا أو يتم إرساله إلى الحجر.

وحول شروط سفر السوريين خارج البلاد بين المسؤول السوري أنه يجب أن يكون لديه إقامة أو سمة دخول للدولة الراغب بالسفر لديها وأن يكون حاصلاً على تحليل " بي سي آر" من المخابر المعتمدة لدى وزارة الصحة مدته لا تزيد عن 96 ساعة، مؤكداً أنه يجب أن يصل المسافر إلى المنفذ الحدودي خلال 24 ساعة من موعد إقلاع الطائرة.

وأشار إلى أن الجانب اللبناني لم يعد يسمح بالدخول إلى أراضيه إلا للسوريين المسافرين إلى دولة أخرى ممن يحملون سمة أو إقامة تشعر أنهم يقيمون في تلك الدولة بعدما كانوا يسمحون سابقاً بدخول السوريين المتزوجين من لبنانيات والسوريات المتزوجات من لبنانيين.