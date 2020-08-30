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    مصر... حقيقة اقتصار الدراسة على يومين فقط في الأسبوع

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    الموضوع:
    جائحة كورونا في العالم (38)
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    كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، اليوم الأحد، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن اقتصار الدراسة على يومين فقط في الأسبوع.

    وقال طارق شوقي في تصريحات صحفية، "إن هذا غير صحيح، ومن نشر هذه الأنباء استند إلى "مقترحات" قديمة لوزارة الصحة"، وفقا لموقع صحيفة "أهل مصر".

    جامعة القاهرة في مصر
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    واستنكر شوقي الأخبار المتداولة بشأن ذلك، مؤكدا: أن "الوزارة ستعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد خلال أيام.. بالتالي لا داعي لمثل هذا النوع من الأخبار والتلميحات والاجتهادات".

     كان وزير التربية والتعليم استقبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وفريق عمل من وزارتها لمناقشة سيناريوهات العام الدراسي الجديد منذ أسبوع.

    ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في مصر يوم ١٧ أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

    وأعلنت وزارة الصحة في مصر اليوم، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة صعودا من 212 إصابة و14 وفاة يوم السبت.

    وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة".

    الموضوع:
    جائحة كورونا في العالم (38)

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة التربية والتعليم المصرية, أخبار الدراسة, فيروس كورونا, مصر
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