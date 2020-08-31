العراق... مصدر يكشف موقفا سياسيا شديدا من المتهمين بالفساد

كشف مصدر عراقي مطلع، الأحد، عن موقف من الكتل السياسية تجاه المتهمين بالفساد.

وصرح المصدر للـ"سومرية نيوز" بأن هناك رفضا من الكتل السياسية لتولي من عليه تهم فساد رئاسة اللجنة التي تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الكتل هددت باتخاذ مواقف شديدة خلاف ذلك".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم "الاستثنائية".

وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة، يوم أمس الأحد "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية"، لافتا إلى أن "اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".

وأضاف "لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان"، مؤكدا أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي، وقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية العام الماضي موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.