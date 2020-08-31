فيديو ينشر لأول مرة يكشف الزعيم العربي المتورط في محاولة اغتيال مبارك... ونجله يرد

كشف الفيلم الوثائقي "الأسرار الكبرى"، كواليس انقلاب عام 1989 في السودان، وتفاصيل سيطرة جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية على الحكم.

وبث الوثائقي، الذي أنتجته قناة "العربية"، لقطات وتسريبات للرئيس السوداني المعزول عمر البشير كشف فيها عن عدائه للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وقال إن "المصريين وبعد وصولنا للسلطة ظنوا أن ما حدث لصالحهم وسخروا إعلامهم ودبلوماسيتهم لدعمنا، ثم بعد فترة اكتشفوا أن نظامنا في السودان خصم للنظام في مصر".

وأشارت قناة "العربية" إلى تصريحات حسن الترابي مؤسس الحركة الإسلامية في السودان قبل وفاته، والتي كشف فيها "تورط نظام البشير في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا عام 1995".

— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 30, 2020

وقال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في تغريدة له على "تويتر"، إن "حسن الترابي كشف تورط علي عثمان محمد طه، وزير الخارجية السوداني السابق، ونافع علي نافع، رئيس جهاز الأمن السابق، في محاولة الاغتيال"، مؤكدا "تورط النظام السوداني في إيواء الإرهابيين الذين نفذوا العملية".

— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 29, 2020

وكان الرئيس المصري الراحل قد تعرض خلال ذهابه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور القمة الإفريقية في يونيو/ حزيران عام 1995، لمحاولة اغتيال، حيث تعرض موكبه لاستهداف من قبل مسلحين، فيما نجح حراس الرئيس في تصفية اثنين من المنفذين، قبل أن يقرر مبارك الذهاب للمطار والعودة للقاهرة خشية وجود استهداف آخر في الطريق.