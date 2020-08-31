التعليم الأردنية تؤجل دوام رياض الأطفال الحكومية

ونقلت قناة "الأردن اليوم" عن وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أنه تم "تأجيل دوام رياض الأطفال الحكومية حتى مطلع الأسبوع المقبل نظراً للتزايد في أعداد الإصابات المحلية إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها الاعتيادية".

ويشهد يوم غد الثلاثاء عودة مليون ونصف المليون طالب إلى مقاعدهم الدراسية بعد إقرار الدوام المدرسي بموعده مع الاتخاذ بالاجراءات الوقائية، بحسب تصريحات الوزارة.

في السياق ذاته، بدأ الأردن تجربة "اللقاح الإماراتي" لفيروس كورونا المستجد، في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين في العاصمة عمان.

وقال مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات لموقع "رؤيا" الأردني، إن تجربة إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لمتطوعين هي عبارة عن دراسة علمية تشترك بها عدة دول منها الأردن وتقوم على إعطاء اللقاح لمتطوعين، مبينا أنه لا خطورة على المتطوع عند أخذ اللقاح.

وأضاف أن اللقاح تقوم عليه شركة عالمية متخصصة بهذا المجال، مبينا أن إعطاء اللقاح في الأردن سيكون تحت موافقة الجهات الرسمية مثل وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء وضمن البروتوكول الطبي المعمول به ضد فيروس كورونا المستجد وداخل غرفة معقمة ومخصصة لذلك، كأي لقاح آخر.

وأوضح زريقات أن اللقاح أعطي لأكثر من 30 ألف متطوع في عدة دول منها الصين والإمارات والبحرين، مشيرا إلى أن المتطوع لتجربة اللقاح يمر بمراحل منها الفحص السريري وبعدها يجري إعطاء اللقاح على مرحلتين.