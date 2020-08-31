الحريري يسمي مصطفى أديب لتشكيل الحكومة​ ​الجديدة... فيديو

وقال الحريري، بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون في ​قصر بعبدا​، إن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعا من وزراء اختصاصيين، مضيفا أن "أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت خاصة بعد التفجير و​تحقيق​ الإصلاحات المالية والاقتصادية والوصول الى اتفاق سريع مع ​صندوق النقد​ ليدعم ​المجتمع الدولي​ بلدنا لنسيطر على الانهيار الحاصل".

ولفت إلى أن "كل ​الكتل النيابية​ تعرف أنه من أجل الوصول إلى الهدف يجب أن تشكل الحكومة من أشخاص معروفين بالكفاءة والنزاهة والاختصاص وأن تتشكل بسرعة وتصيغ بيانها بشكل أسرع، مشيرا إلى أن كافة الكتل النيابية أعلنت نيتها أقصى التعاون لتنفيذ الإصلاحات.

وأشار الحريري إلى أن "البلد ليس بحاجة إلى ​مناورات​ بل إلى أن يلتقي مع مبادرة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، الذي يعمل مع المجتمع الدولي ليقوم لبنان من الركام وحتى تحصل إصلاحات حقيقية وأن يكون هناك برنامج مع صندوق النقد"، مضيفا: "رأينا ماذا حصل في البلد بسبب غياب التعاون بين الأفرقاء السياسيين. التجربة السابقة فاشلة، ولا يوجد فريق سياسي أكبر من مطالب الشعب وحاجة الشعب إلى الحلول".

وكان رئيس وزراء لبنان الأسبق، والقيادي البارز في "تيار المستقبل"، فؤاد السنيورة، أعلن أمس الأحد، اتفاق رؤساء الحكومات السابقة على ترشيح السفير مصطفى أديب لقيادة الحكومة الجديدة، وذلك عقب عقد رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، اجتماعا في "بيت الوسط"، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.