قبل ساعات من الرحلة التاريخية إلى الإمارات... إسرائيل تحسم "قضية الضم"

قال أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات يسهم في تعزيز عملية السلام"، وذلك قبيل ساعات من وصول أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات.

وأوضح جندلمان، في تصريحات مع قناة "العربية"، أن بلاده "تتوقع مستقبلا مشرقا وإيجابيا للعلاقات مع الإمارات"، مؤكدا أن "إسرائيل علقت عملية ضم مناطق في الضفة الغربية".

أما عن ملف السلام والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، فاعتبر أن "الفلسطينيين رفضوا العودة لعملية السلام حتى قبل مسألة الضم"، متهما الطرف الفلسطيني برفض أية مبادرة لاستئناف المفاوضات والعملية السلمية.

وتستقبل دولة الإمارات، اليوم الاثنين، وفدا مشتركا أمريكيا إسرائيليا، يرأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، على متن أول رحلة مباشرة لشركة "إل عال" بين تل أبيب وأبوظبي، فيما أفادت وكالة "رويترز" أن الطائرة الإسرائيلية، ستعبر المجال الجوي السعوي في اتجاه الإمارات العربية المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".