صحيفة: مقتل شخص بانفجار في دبي

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن "شخصا لقي حتفه في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين عندما انفجرت إسطوانة غاز بمطعم في دبي".

وأضافت صحيفة "ذا ناشيونال" المملوكة لأبوظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن "الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى".

وذكرت أنه "جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة".

من جانبها، قالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن "فرق الدفاع المدني في دبي تمكنت من السيطرة على حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية مسجلة حالة وفاة واحدة".

وأفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أنه في الساعة 04:31 من صباح اليوم ورد بلاغ من أحد الأشخاص يفيد بوقوع حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية بمبنى مكون من أربعة طوابق، وعلى الفور انطلقت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث وتم إخلاء المبنى كإجراء وقائي. وتبين أن الحريق ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الانفجار وتمت السيطرة على الحريق في الساعة 04:54 من صباح اليوم (خلال 33 دقيقة)، وتم تسليم موقع الحريق إلى شرطة دبي لإستكمال التحقيقات.

الان الإمارات.. انفجار في مطعم ب أبو ظبي - #عاجل pic.twitter.com/YZ0BqKHBfZ — زينب (@PEfJikDmDMDl1Wp) August 31, 2020

وكانت الشرطة الإماراتية قد أعلنت في بيان لها أن "عدة أشخاص أصيبوا، في انفجار ناجم على الأرجح عن "تمديدات غاز" بمطعم في العاصمة أبوظبي.

وأفادت "وكالة أنباء الإمارات" بأن فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي "تعاملت... مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم... في أبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأضافت "وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي".