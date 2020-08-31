مصر... بشرى سارة من وزارة الري حول مياه النيل

أعلنت وزارة الري المصرية، اليوم الاثنين، بشرى سارة بشأن مياه النيل، بالتزامن مع مخاوف البلاد من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، إذ قالت الوزارة إن المؤشرات الأولية لفيضان مياه النيل ستكون أعلى من المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر واصلت اجتماعاتها برئاسة محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق.

وأصدرت وزارة الري بيانا قالت فيه إن اللجنة استعرضت تنظيم إيراد النهر وموقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها كلا من قطاع شؤون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان ، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

وأشارت تقارير مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة إلى أنه يجري حاليا متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والامطار بمنابع النيل وايضا حجم المياه الواردة والخطط الموضوعة للتعامل معها.

وأوضح البيان أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى أنه من المحتمل أن يكون في حدود من أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهري سبتمبر وأكتوبر.

ولفت البيان إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وارتفاع منسوب المياه بالمجري المائي، موضحا انه يتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.

ووجه عبد العاطي بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وخصوصا مجرى نهر النيل والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

وأعلن الوزير أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان لهذا العام.