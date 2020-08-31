رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: الوقت للعمل بكل قوة من أجل تعافي لبنان

صرح الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى أديب، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه لا وقت للكلام والوعود، الوقت للعمل بكل قوة بتعامل الجميع من أجل تعافي الوطن لأن القلق كبير.

وقال: "سنوفق بإذن الله في هذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس لإجراء الإصلاحات الأساسية لوضع البلد على الطريق الصحيحة".

وأضاف "الفرصة أمامنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية ان تدرك ذلك، أقول للبنانيين قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع وعزمنا راسخ بأن أرضنا ستبقى صامدة ومعا نصنع الأمل بالمستقبل".

وأفضت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، إلى تكليف السفير اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

وحاز الرئيس المكلف على أصوات رؤساء الحكومات السابقين، كتلة تيار "المستقبل" برئاسة سعد الحريري وكتلة "الوفاء للمقاومة"، و"التكتل الوطني"، وتكتل "لبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي" والكتلة "الوسطية"، كتلة "القومي الاجتماعي"، كتلة "التنمية والتحرير" وكتلة "ضمانة الجبل".