الجامعة العربية ترحب باتفاق السلام في السودان

وأعلن أبو الغيط، في بيان أصدره اليوم، أن الجامعة العربية ملتزمة بدفع كافة أشكال التعاون والتنسيق مع جميع شركاء السلام السودانيين خلال الفترة الانتقالية القادمة والمقرر أن تمتد لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية.
#أبو_الغيط يرحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة#السودانhttps://t.co/38iU873HEy pic.twitter.com/mYqpgEKrRp— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) August 31, 2020
ودعا إلى الاستمرار في حشد المساندة العربية والدولية للوقوف مع السودان بما يعزز من هذه الحقبة الجديدة التي ترسي الأمن والسلام في جميع ربوع السودان وجهود الدولة السودانية في تثبيت الاستقرار ودفع التنمية لصالح جميع أبناء الشعب السوداني.
وأضاف أن الجامعة تواصل تنسيقها مع الجهات السودانية المختصة حول جملة من المبادرات والبرامج التي يمكن تنفيذها لدعم الأولويات التنموية للدولة السودانية وبشكل خاص في المناطق المتضررة من الحرب استكمالا للجهد الذي كانت قد بذلته الجامعة طوال الأعوام العشر الماضية والمشروعات التي سبق أن أقامتها في دارفور.
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