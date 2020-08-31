سفارة السعودية تكشف تفاصيل مقتل مواطن سعودي في القاهرة

كشفت السفارة السعودية في مصر، حقيقة ما تداولته وسائل إعلام، حول مقتل مواطن سعودي في مصر، وردّت على العديد من الاستفسارات التي تلقتها سفارة المملكة العربية السعودية من وسائل الإعلام في هذا الشأن.

وقالت السفارة إنها تود أن توضح ظروف وملابسات الجريمة، حيث سبق وأن تلقت اتصالا من الجهات الأمنية المصرية بالعثور على جثة مواطن سعودي داخل شقته الكائنة في حي السيدة زينب في القاهرة، وعلى الفور باشرت السفارة الحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة التي تمكنت من القبض على 4 متهمين في الجريمة، وتشير التحقيقات الأولية أنها بدافع السرقة.

وقامت السفارة بالتواصل مع أسرة المغدور، ونقل جثمانه إلى المملكة بتاريخ 29 يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

​وأكدت السفارة أنها "تود التنويه بجهود الجهات الأمنية المختصة في الشقيقة مصر، وسرعة تعاملها مع الجريمة، وتحركها الفوري، الذي أسفر عن ضبط المتهمين في وقت قياسي، والسفارة من جانبها مستمرة بالمتابعة مع الجهات الأمنية المختصة لمجريات التحقيق، والرفع بما يستجد للسلطات المختصة في المملكة ولأسرة القتيل".