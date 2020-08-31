كل ما تريد معرفته عن اختبار القدرات العامة للطلاب في السعودية

يمثل اختبار القدرات العامة أحد الاختبارات الهامة التي يجب على طلاب المرحلة الثانوية اجتيازها لأهميته في التسجيل للجامعات بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة في السعودية.

ما هو اختبار القدرات العامة من قياس؟

يعد اختبار القدرات العامة مقياسا موحدا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ويعتبر أيضا معيارا عاجل ودقيقا لجميع الطلاب، حيث تعتمده الجهات التعليمية لمساعدتها في اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

ما هو موعد اختبار القدرات في قياس

هناك فترتين للاختبار، الأولى تبدأ من 2 إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020 للفترة الأولى، بينما الفترة الثانية تبدأ من 19 إلى 27 فبراير/ شباط من عام 2021، في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن التسجيل متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة، حيث أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، ويشمل كلا القسمين (النظري والعملي).

هدف اختبار القدرات

يهدف الاختبار إلى قياس المؤشرات التالية لدى الطالب:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.

أقسام اختبار القدرات العامة

يضم الاختبار بجزأيه (اللفظي والكمي) عددًا من الأسئلة التجريبية، لكنها لا تحتسب ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب.

تُقدَّم الأسئلة بشكل متناوب بين الجزأين اللفظي والكمي في أقسام، يخصص لكل منها 25 دقيقة.

عدد الأسئلة ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم. أما الأسئلة نفسها فتختلف من اختبار إلى آخر، ويبقى أن هناك مستوى موحدًا للصعوبة يحافظ عليه بين هذه الاختبارات، وفق صحيفة "المواطن" الإلكترونية.

يوازن المركز نتائج كل اختبار مع نتائج الاختبارات السابقة قبل رصد النتائج؛ بهدف توحيد المعايير وثبات الاختبار.

تُرتَّب الأسئلة، بحسب صعوبتها، من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار. ويجب على الطالب أن يُجيب على الأسئلة كلها في الوقت المحدد، لكل قسم (25 دقيقة) وبالسرعة التي تضمن له المرور عليها كلها.