طائرة مساعدات طبية إماراتية تصل إلى دمشق للحد من تفشي كورونا.. صور

طائرة مساعدات طبية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تصل الى دمشق بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 على الساحة السورية، وضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات، للتصدي للجائحة، ودعم القطاع الطبي السوري. #وام