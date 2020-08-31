الجبهة الثورية: الحكومة الانتقالية السودانية مستعدة لإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية

أكدت الجبهة الثورية السودانية أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أكد استعداد الحكومة الانتقالية إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، وإعادة تشكيل جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال بيان للجبهة الثورية، بعد اجتماع مع البرهان، اليوم الاثنين: "طلب سيادته (البرهان) من قيادة الجبهة التوجه فورًا إلى الخرطوم للمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية وأعلن استعداده وزملائه في مجلس السيادة والوزراء لإجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية وإعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد".

ووقعت حكومة السودان اتفاق سلام مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسية، اليوم الاثنين، في خطوة مهمة على طريق حل الصراعات العميقة التي اندلعت في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

ويقول الزعماء المدنيون والقادة العسكريون، الذين يتقاسمون السلطة في أعقاب الإطاحة بالبشير في أبريل/ نيسان 2019، إن إنهاء الصراعات الداخلية الممتدة منذ عقود يمثل أولوية قصوى للحكومة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا في السلطة.

ويتيح الاتفاق، الذي وُقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، للجماعات المتمردة تمثيلا سياسيا وتفويضا بصلاحيات واندماجا في قوات الأمن وحقوقا اقتصادية وأراضي وفرصة لعودة النازحين. وفقا لـ "رويترز".