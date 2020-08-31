انخفاض طفيف في إصابات "كورونا" في الجزائر... والإجمالي يقترب من 44500 حالة

عرفت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، انخفاضا طفيفا، فيما استقرت حصيلة الوفيات، مع تواصل تماثل المئات للشفاء يومياً.

الجزائر-سبوتنيك. وكشفت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 348 إصابة جديدة في الأربع وعشرون الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 44494 إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات 1510 وفاة، بعد تسجيل 09 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر و 31244 مصاب المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، فيما تتواجد 29 حالة في العناية المركزة.

وتشهد المدن الجزائرية، وخاصة الساحلية منها عودة شبه كلية للحياة العادية، خاصة مع فتح الشواطئ والحدائق العامة، وتقليص ساعات الحجر الصحي في 29 ولاية.

هذا وأعلنت زارة التعليم العالي الجزائرية، اليوم الاثنين، موعدة استئناف الدراسة بشكل تدريجي لمزاولة النشاطات التعليمية حضوريا.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا للوزارة، قالت فيه "إنه سيتم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي حضوريا في دفعات للمحافظة على التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية حسب البروتوكول الصحي، وقد اقترح القطاع تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2020 لاستئناف الدراسة".