محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان

أجرى كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاتصال بحث العلاقات الثنائية المتميزة، التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وإمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أكبر تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات.

وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.

وكشف الجانبان عن توافق وجهات النظر والرؤى (الإماراتية - اليونانية) بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات، التي يشهدها عدد من دول المنطقة ودعم المساعي والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتطرق الجانبان الإماراتي واليونان إلى "معاهدة السلام" بين دولة الإمارات وإسرائيل وأهمية هذا الاتفاق التاريخي في تعزيز أركان الأمن والسلام والاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط والإسهام في رسم مسار جديد للعلاقات يتحقق من خلاله مزيد من التنمية والتعاون والازدهار لمستقبل المنطقة.